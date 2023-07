Leone e Vittoria pazzi di nonna Marina Di Guardo: le vacanze dolcissime di nonna e nipotini

Chiara Ferragni si trova a Londra in occasione di Wimbledon, e dalle sue storie possiamo capire che stesse partecipando al match Jabeur vs Rybakina, i suoi figli Leone e Vittoria si trovano in Sardegna con sua mamma, Marina Di Guardo. Fedez invece non è chiaro dove sia: in una delle storie che ha condiviso era a Porto Cervo per sponsorizzare una serata che farà insieme a Lazza per la promozione del loro nuovo drink al Billionaire di Flavio Briatore. Non è dato sapere se però il video sia stato girato in diretta o nei giorni precedenti.

Su Instagram Marina condivide alcuni dei momenti della giornata in cui i nipotini giocano e particolare è la scelta di taggare solo la figlia e mai il genero. I tre si trovano, forse accompagnati anche da una tata, in un hotel di lusso in provincia di Sassari (nel caso in cui Fedez si trovasse a Porto Cervo non sarebbero poi così distanti) e oltre a un bellissimo giardino con piante, fiori e lavanda profumata ci sono tutte le comodità per i più piccoli.

Marina mostra anche una Vittoria scatenata durante il pianobar organizzato in uno dei bar del resort e ovviamente non possono mancare le coccole e momenti dedicati allo sport per Di Guardo. Di particolare dolcezza due foto che Marina ha condiviso in cui abbraccia stretti stretti Leone e Vittoria.