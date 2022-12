Leone e Vittoria fratellini dolcissimi, il nuovo video dei baby Ferragnez scioglie il cuore

Siamo abituati a vederli battibeccare, litigare per i giocattoli, prendersi in giro a vicenda ma, in fondo, Leone e Vittoria Ferragni sono inseparabili. I due bimbi di Chiara Ferragni e Fedez, infatti, non riescono proprio a fare a meno l'uno dell'altra e, anche se spesso non dimostrano il proprio affetto reciproco, ogni tanto sono in grado di sorprendere con la loro dolcezza infinita, proprio come in questo caso. Questa volta, infatti, gli eredi dell'impero Ferragnez sono riusciti a sciogliere il cuore di chiunque abbia visto il nuovo video che li vede protagonisti.

I due bimbi, in una delle ultime storie Instagram postate da papà Fedez, hanno dato dimostrazione di volersi un gran bene e con un siparietto tenerissimo hanno conquistato proprio tutti. Nel video in questione, infatti, Leone e Vittoria vengono ripresi dal rapper mentre si mandano spontaneamente bacini a vicenda pur essendo a pochi centimetri di distanza e sembrano proprio finiti i tempi in cui Leone, da fratello maggiore e da maschietto, si rifiutava di ricevere i bacini della sorellina più piccola. Perfino Fedez, che ha assistito in diretta alla scena, è rimasto colpito dalla tenerezza dei suoi bimbi e non ha potuto fare a meno di Instagrammarla.

Adesso, infatti, Leo vuole dimostrarglielo tutto l'affetto alla sua sorellina che, da poco più di un anno, è diventata la sua compagna di giochi, di avventure e anche qualche presa in giro che, tra fratelli, ci sta tutta.

Così i baby Ferragnez, anche questa volta sono riusciti a catturare l'attenzione su di sé e a stringere il cuore di tutti per la loro tenerezza e spontaneità. Chissà se crescendo i due bimbi manterranno un bel rapporto o si allontaneranno per differenze caratteriali. Stando a queste premesse, però, la seconda opzione sembra proprio impossibile.