Leopoldo Mastelloni senza lavoro e soldi: "Davanti vedo l'abisso, non riesco a pagare affitto e bollette"

Leopoldo Mastelloni compie oggi 80 anni. L'attore, con un'importante carriera sulle spalle tra cinema, teatro e tv, non lavora da tempo ed è in serie difficoltà economiche. Il suo sfogo lo affida all'Ansa: "Ringrazio Dio per la salute e il pubblico per l'affetto. Ma non pensavo che la mia vecchiaia sarebbe stata così. Terrorizzante. Davanti vedo l'abisso. Sono stato cancellato dal teatro, depennato - fa sapere - Non lavoro e ne avrei bisogno: la piccola pensione non mi basta a pagare affitto e bollette".

L'attore lancia un appello al ministro Sangiuliano per la legge Bacchelli, ovvero un vitalizio attribuito agli artisti con particolari meriti: "Per il momento mi è stata negata anche se ho due valigie di documentazioni - spiega - Faccio appello al ministro Sangiuliano, che è uomo di cultura, e napoletano". L'ultimo spettacolo a teatro tre anni fa, poi il nulla: "La verità è che non si fa più teatro come una volta, le tournée sono più corte, si lavora solo nei fine settimana. Dopo il Covid molto è stato tagliato, questa ripresa del teatro di cui si parla non la vedo".

La risposta di Sangiuliano non si è fatta attendere: "Le dichiarazioni di Leopoldo Mastelloni sulla sua attuale condizione di fragilità mi hanno molto colpito. In più occasioni, soprattutto a teatro, ho avuto modo di apprezzare il suo valore, il suo talento e la sua poliedricità artistica. Cercherò ogni soluzione per poterlo aiutare. E verificherò personalmente la possibilità di riconoscere all'attore il vitalizio previsto dalla Legge Bacchelli dedicato a quei cittadini italiani di chiara fama che versano in condizioni di criticità economica".