Incidente fashion per Letizia Ortiz: la professoressa premiata indossa il suo stesso abito

Con il fast fashion capita spesso di imbattersi in qualcuno che ad un evento presenzi con indosso il nostro stesso outfit. Un incidente da cui non sono immuni nemmeno le teste coronate. Lo sa bene Letizia Ortiz, impegnata questo mercoledì a Mérida, in Estremadura dove ha presieduto il Royal Board of Trustees on Disability e assegnato i premi che portano il suo nome. La Reina è stata protagonista di un simpatico imprevisto fashion quando una delle premiate dei Queen Letizia Awards 2021 si è presentata sul palco con lo stesso identico abito di sua altezza.

Il capo incriminato è un vestito della linea cerimonia di Mango in vendita a 49,99 euro. Smanicato, metà nero e metà bianco ingentilisce la silhouette, grazie anche alla cintura in vita. La lunghezza midi e il taglio a trapezio completano questo abito che evidentemente è piaciuto a molte spagnole.

L’altra signora che ha scelto di vestire il capo è infatti Inmaculada Vivas Tesón, professoressa di diritto civile all'Università di Siviglia, che ha ricevuto una menzione speciale nella categoria di ricerca "per la sua carriera professionale con persone con disabilità, nonché per la sua carriera accademica e di ricerca in campo giuridico dedicata a questo gruppo".

La professoressa Vivas Tesón è salita sul palco per ricevere il premio dalle mani della regina e le due sono apparse piuttosto divertite dalla scelta comune dell’abito Mango, stringendosi in un abbraccio solidale.

La Reina comprendendo l’imbarazzo della professoressa l’ha poi voluta accanto a lei durante la foto di rito con i premiati, ironizzando con grande sportività sull’incidente.

Lo stesso incidente fashion accadde anche alla Regina Elisabetta

Del resto non è la prima volta che Doña Letizia presenzia ad un evento con lo stesso look di uno dei partecipanti. Nel Novembre 2013, gli allora Principi delle Asturie fecero un viaggio negli Stati Uniti e per l’occasione la regina scelse un abito nero con stampa grigia e bianca firmato Boss, lo stesso di una donna dello staff.

Un incidente similare accadde persino alla Regina Elisabetta, come ricorda Marina Minelli, giornalista esperta di famiglie reali.

Ad indossare lo stesso vestito di sua maestà fu niente di meno che Margaret Thatcher. Il giorno seguente il fattaccio la segretaria della Lady di ferro chiamò la segreteria di sua maestà proponendo di accordarsi sugli ouftit delle signore per gli eventi in comune.

Ma lo staff della regina rispose di stare tranquilla, poiché Elisabetta non fa di certo caso agli abiti delle altre signore.