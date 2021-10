Ecco la lettera con cui Mauro Icardi ha riconquistato Wanda Nara

Come rivelato nella giornata di ieri da Wanda Nara, il matrimonio tra la showgirl e Mauro Icardi è arrivato ad un punto di non ritorno la scorsa settimana, quando Wanda ha firmato le carte del divorzio. A quel punto, dinanzi ad una storia d'amore lunga 10 anni, l'ex attaccante dell'Inter ha preso carta e penna per scrivere una lunga lettera all'amata, che si è sciolta dinanzi a quelle parole e ha deciso di perdonare Maurito, accusato di aver chattato con la cantante Eugenia China Suarez.

La lettera di Mauro Icardi

Lettera che i media argentini hanno pubblicato per intero. "Ancora una volta ti ho dimostrato che dico la verità. Non ti ho mai mentito o inventato nulla, ho solo fatto uno stupido errore", ha esordito Icardi, consapevole di aver sbagliato ma intenzionato a rimarcare anche i comportamenti dell'amata. "Stai facendo anche tu un grosso errore e non te ne rendi conto. Tutto quello che vuoi è il divorzio. Sono una brava persona e mi sono dato completamente a te. Tu lo sai e tutti lo sanno. Sono un grande padre e un grande patrigno, do la vita per i miei figli, per renderli felici. Io sono tutto questo e nessuno ha bisogno di dirlo. È sufficiente che io lo sappia". Mauro ha avuto due figlie con Wanda, ma da un decennio sta crescendo anche i 3 figli precedentemente avuti da Nara con Maxi Lopez, ex compagno di squadra dell'attaccante del PSG.

Attacco e difesa

"Come risultato di tutto questo ti dico che non posso continuare a sopportare i tuoi maltrattamenti, il tuo sminuirmi, il tuo prendermi per il culo come fai sempre. Tutto questo e molto di più. Non sono una merda e non me lo merito", tuona Icardi. "Spero che, con tutte le cose materiali, sarai felice. Questo è già in tuo potere. Ora vuoi cazzeggiare, vuoi scrivere ad altri uomini... Spero che il prossimo calciatore sia l'1% di quello che ero io con te. Hai rovinato tutto per una chat di merda che non significava nulla per me. Sei cieca e non riesci a vedere oltre il telefono. Badi solo alle stronzate e mandi cose alla stampa. Non me lo sarei mai aspettato da te, ma io sono realista e so che la gente cambia".

Prima in difesa, Mauro è successivamente passato all'attacco, da buon numero 9, per poi mettere a segno la sua tripletta personale. "Grazie per tutto quello che siamo stati. Grazie per le due figlie che mi hai dato. Grazie per avermi dato il sostegno di cui avevo bisogno e scusami per essere stata la merda che ero e aver perso tutto a causa di un errore. Spero che tu sia felice, te lo meriti, e se non al mio fianco, spero che tu trovi un posto per essere felice".

Parole, quest'ultime, che hanno sciolto il cuore di Wanda, che ha così deciso di stracciare le carte del divorzio e tornare a Parigi da suo marito.