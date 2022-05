Levante allatta per strada la sua Alma Futura: "Atti splendidi in luogo pubblico"

A passeggio con la figlia Alma Futura e se la fame chiama, mamma Levante non perde tempo e sfama la sua piccolina per strada defidendolo un "atto splendido in luogo pubblico".

É quanto racconta l'ultimo scatto pubblicato sui social dalla cantante che, ancora una volta sottolinea come l'arrivo della sua piccola, nata dall'amore per Pietro Palumbo, avvocato a cui è legata da due anni circa, le abbia reso la vita più bella. "Rido molto più di prima. Piango anche, ma non più di prima", scrive sui social sottolineando come questa nuova dimensione di madre non abbia tolto nulla alla sua musica: "Sto scrivendo un disco che sento essere meraviglioso perchè sto crescendo e crescere è meraviglioso".