"Bruttina e sciupatella". Levante contro chi la critica: "Rivendico il mio diritto ad essere bruttina"

Alla vigilia della festa della donna Levante si è sfogata su Instagram, stanca di ricevere costanti messaggi sul suo aspetto fisico e in particolare sui suoi capelli. Levante circa sei mesi fa ha deciso di cambiare colore dei capelli dal castano scuro all'arancione. Questa scelta aveva sconvolto i suoi fan e in molti nel corso dei mesi hanno continuato a commentare non sempre con parole carine.

"Non capisco il perché Levante, che era bella con i capelli neri, si sia fatta fare quella tinta orribile, che la rende una donna bruttina e sciupatella. La canzone però è bellissima", questo l'unico messaggio che Levante ha deciso di condividere sui social. "Vi risparmio il resto dei commenti - ha scritto la cantante - che da sei mesi dimostrano 'sorellanza', 'fratellanza' e rispetto etc.... Il mio mer*a di diritto a essere 'bruttina' me lo tengo strettissimo".

Probabilmente dopo le sue parole in molti le hanno scritto dicendole che è bellissima e che non deve fare caso a chi dice il contrario e per questo motivo ha tenuto a specificare: "Attenzione: Non mi interessa se 'sei bellissima lo stesso'. Probabilmente mi sono espressa male. A me non frega proprio niente se piaccio o meno. Se avessi avuto dei dubbi forse avrei chiesto consiglio, ma le mie scelte sono sempre e solo le mie. Perché la questione è 'Non te l'ho chiesto!'".

"Smettessimo di dare giudizi sui corpi e le scelte d'altr* - aggiunge ancora l'artista - soprattutto se non minano la vostra vita e se non vi è stato chiesto un parere. Fateci caso... Sono spesso le donne a ritrovarsi in situazioni simili".