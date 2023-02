Levante parla della depressione post parto: "Un buio che sembra eterno"

(Nel video Levante a Verissimo)

Alma, la prima figlia di Levante, ha compiuto un anno pochi giorni fa. "La mamma era un po' ingenua tempo fa, ti aveva scritto 'ti darò il mondo' e invece sei stata tu a darmelo. Grazie della vita" ha scritto su Instagram per il suo compleanno la cantautrice, che oggi a Verissimo ha parlato del momento difficile attraversato dopo la nascita della bambina.

Diventare madre non era nei suoi progetti, ha spiegato: "Non ci pensavo. Lavoravo, non avevo tempo e non immaginavo il futuro. Alma invece è stata la sorpresa più bella che la vita potesse farmi". Un viaggio stupendo intrapreso con il compagno Pietro Palumbo: "Quando è arrivata Alma io e Pietro abbiamo detto 'facciamo questo viaggio' ed è stata la scelta migliore che potevamo fare. Ovviamente la fatica per arrivare fino a su, in cima, è tanta. Io ho arrancato un po', ma oggi sono estremamente felice".

Silvia Toffanin le ha chiesto come ha vissuto quei mesi e la risposta è stata molto onesta: "È stato un momento duro. Se ne parla poco di depressione post parto e quando se ne parla si banalizza. È un dolore che trova la risposta in 'da che mondo è mondo', ma non si può dire a una donna che diventa madre per la prima volta. Per te quel mondo è nuovo ed è come se fossi tu la prima. Quella paura, quel non ritrovarsi nella testa e nel corpo è un grande dolore. Io l'ho messo in 'Vivo' (la canzone che ha portato a Sanremo, ndr) perché la musica è la mia valvola di sfogo. Era necessario lo facessi per me e per tutte le altre donne. 'Vivo' è di tutti".

Levante ha voluto parlarne, nella canzone e a Verissimo, principalmente per lanciare un messaggio di speranza: "È stato un momento di transizione. Volevo rassicurare chi sta per diventare mamma, che in realtà si esce da quel buio lì. In quel momento ti sembra eterno, ma passa. Io l'ho superato grazie alla vicinanza di Pietro e delle persone che silenziosamente mi sono state accanto".