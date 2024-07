Levante registra la figlia (2 anni) mentre canta le sue canzoni: la sua voce è sorprendente

Levante due anni fa, nel 2022, è diventata mamma di Alma Futura, la bimba avuta con il compagno Pietro Palumbo, di professione avvocato (i due sono legati dal 2019). La loro vita è cambiata radicalmente da quando sono diventati genitori e la cantautrice ha anche raccontato di aver affrontato la depressione post parto.

Superato quel momento così complesso, c'è stato spazio solo per l'amore. Oggi nelle sue storie Instagram Levante ha condiviso due video bellissimi in cui si riprende, ma la vera protagonista è Alma. La bimba canta a memoria le canzoni della madre e in particolare quelle che sono state scritte per lei: "Alma Futura" e "Leggera".

Nei filmati si sentono lei, la bimba e anche Pietro cantare insieme, talvolta però Alma si esibisce da solista e il risultato è sorprendente: la sua voce è sicura, va a ritmo e pronuncia quasi tutte le parole perfettamente. Le sue esibizioni riempiono il cuore d'amore e di felicità a mamma e papà e come dargli torto: è un vero spettacolo. E proprio per questo in moltissimi le hanno scritto in privato per dirle quanta gioia hanno provato nell'ascoltare Alma, così Levante ha deciso di condividerle anche come post.

"Le metto qui, le storie che ho pubblicato le metto anche qui, perché in tanti si sono commossi e alcuni mi hanno scritto 'al momento è la cosa più bella della giornata'", ha scritto la cantante, "La voce di Alma è la cosa più vicina al cielo che abbia mai ascoltato, perché è la voce di un essere puro, pieno di desideri semplici dalle traduzioni complesse". "Mi mancherà molto questa bambina che giorno dopo giorno si trasforma e mi trasforma ma io non vedo l’ora di abbracciare forte tutte le sue prossime anime, raccontarle che le due canzoni che canta le ho scritte con e per lei e farmi prendere in giro quando un giorno mi dirà che la mia musica è noiosa. Al momento, però, sono la sua preferita, in assoluto!", ha concluso Claudia Lagona.

