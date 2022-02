Levante inseparabile da Alma Futura, il messaggio a 10 giorni dal parto

E' tutto nuovo per Levante: la fatica della maternità, un piccolo essere umano da accudire, ma soprattutto una gioia così grande. A dieci giorni dal parto la cantante condivide su Instagram una foto al pianoforte, mentre tiene in braccio sua figlia Alma Futura: "Dieci giorni - scrive nel post -. Ritorno al piano con una mano sola e con quattro mani, con la destra suono con la sinistra tengo Alma. Mi ascolta suonare e cantate, mi ascolta non fermarmi mai e non perché non me lo conceda, è proprio che non voglio".

Quella di Levante è una riflessione molto introspettiva, ma allo stesso tempo un messaggio sulla maternità e sulla fortuna che hanno le donne di vivere un'esperienza simile, che dura una vita: "La paura di questo viaggio che sembra arrestare qualsiasi donna va assolutamente allontanata. Ho sentito dire di tutto sulla maternità (condizione individuale in cui ogni caso non è paragonabile a nessun altro) e nei racconti di molte e molti c'è spesso il retrogusto amaro del suo aspetto 'invalidante'. Non è semplice di certo - continua -. E' un viaggio magico e potente che, come tutti i viaggi magici e potenti affatica e sfida la pazienza, la gioia. Ma non è una condizione 'invalidante', è vita vera, ricchezza". Infine l'ultima osservazione: "Di un altro racconto ho sentito dire che 'dopo' siamo 'poco competitive'. Scusate mi scappa da ridere. Ritorno al piano con quattro mani. Con il doppio della vita, con il triplo della fatica... Ma che muscoli qui in cima alla montagna".

Il post di Levante

Alma Futura, il frutto dell'amore tra Levante e il compagno Pietro Palumbo

Alma Futura è la prima figlia di Levante e del compagno Pietro Palumbo, legati da due anni. Lui è un avvocato siciliano lontano dal mondo dello spettacolo, arrivato nella vita della cantante dopo la fine della sua relazione con Diodato. Il loro incontro è stato casuale, come ha raccontato una volta Levante: "Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare. Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all'animo che ha".

Sotto Levante che allatta la figlia Alma Futura