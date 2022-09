Levante, il cambio look estremo: la foto

Levante oggi ha sconvolto i suoi follower condividendo su Instagram una foto con un cambio look molto radicale. I commenti ovviamente sono stati moltissimi e quasi tutti hanno trovato questa scelta di stile molto bella e che le si addice. C'è da dire che lo shock visivo è molto: Levante infatti è passata da avere i capelli neri ad arancioni. Chi dice che sono rossi non dice il vero in quanto, se proprio li volessimo definire rossi. dovremmo dire un rosso molto chiaro con una grande percentuale di giallo. Per essere coerente con la chioma ha schiarito anche le sopracciglia e qualcuno ha fatto notare che adesso sembra senza.

I suoi fan più tradizionalisti la rassicurano affermando che pur non approvando la colorazione la amano comunque anche se già sentono la mancanza del suo "bellissimo nero".

Qui sotto Levante prima e dopo