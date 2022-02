È nata la figlia di Levante: l’annuncio e la prima foto della piccola Alma Futura

Levante è diventata mamma. La cantante siciliana, al secolo Claudia Lagona, ha annunciato sui social la nascita della sua prima figlia, Alma Futura, frutto dell’amore per il fidanzato Pietro Palumbo. A corredo della prima foto della bimba, nata domenica 13 febbraio, un pensiero che esprime la gioia indescrivibile del momento.

“Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata” si legge nel post Instagram: “Nella stanza in cui ci troviamo stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale. Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo”. Poi i ringraziamenti all’equipe medica e al compagno Pietro: “È stato un momento indimenticabile”, ha aggiunto comunicando il nome della neonata.

Chi è Pietro Palumbo, fidanzato di Levante

Levante è legata a Pietro Palumbo da circa due anni. L’uomo - un avvocato siciliano lontano dal mondo dello spettacolo - e la cantante hanno vissuto la loro storia d’amore lontano dai riflettori finché le prime foto sono apparse sui settimanali, accantonando definitivamente la storia d’amore con l’ex fidanzato Diodato.

In un’intervista Levante ha parlato di Pietro, raccontando che il loro primo incontro è avvenuto per puro caso: “È stato un grandissimo colpo di fortuna. Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare”, ha raccontato: “Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha. Purtroppo dice arancina e non arancino… Siamo agli opposti, lui è di Palermo! Il dialetto? Pietro lo parla molto male, perché in casa non lo usavano. Mio papà invece ci parlava in dialetto, ma voleva che rispondessimo in italiano”.