"Ho provato tanta vergogna": Levante ricorda il padre morto di tumore, il toccante messaggio

"Ventisei anni fa moriva mio padre", così inizia il post commovente di Levante. La cantante ha ricordato il padre condividendo una foto di un biglietto illimitato per viaggiare con le Ferrovie dello stato il nome sopra è quello del suo papà, Rosario Lagona. Claudia, questo il vero nome della cantautrice nata a Caltagirone, ha scritto poche parole, ma colme di sofferenza.

"Alle sei del pomeriggio, in una giornata bollente, nella casa di Palagonia. Per anni sua madre ha detto che era morto per “il male del secolo. Ancora oggi la nonna Rosalia non lo dice, tumore, non lo dice. Anche a me a volte affatica dirlo, sentirlo dire", spiega Levante.

"Ci ho messo molto tempo a togliermi di dosso quel senso di vergogna per aver perso papà. Non ho mai chiesto alla mia terapeuta perché provassi vergogna… ma sono tantissimi anni che ormai ne parlo ad alta voce, spesso, anche mettendo gli altri in difficoltà", aggiunge parlando senza problemi della sua necessità di farsi seguire da una terapeuta.

"Dirlo, forse, è servito a convincermi dell’assenza e ad accettarla. La Doc dice che piango come fosse successo ieri, in realtà succede solo se tolgo la maschera… altrimenti sono ventisei anni e quindi una vita fa. È un dolore adulto, ha la patente, si è diplomato, è laureto. Eppure è tutto estremamente nitido davanti ai miei occhi", conclude Claudia e la sua sofferenza è ben tangibile.

L'infanzia di Levante

Rosario conobbe la futura mamma di Levante e dei suoi fratelli nel locale del nonno materno della cantante, si innamorarono e, pur di stare insieme, organizzarono una vera e propria fuga d'amore con tanto di discesa alla finestra con una corda fatta da lenzuola legate insieme (storia che Levante racconta nella canzone Finché morte non ci separi). La famiglia si trasferì a Torino dopo la nascita di Claudia, lì nacquero le sue due sorelle e il fratello. Poi un tumore portò via Claudio e la vita di tutti fu stravolta e Levante, che aveva solo 9 anni, dovette crescere in fretta per aiutare la madre con gli altri fratelli. "La mia infanzia è stata molto dura - ha raccontato in un'intervista a Vanity Fair - sono rimasta orfana di padre quando ero molto piccola. Mi sono affacciata al mondo dei grandi quando avrei potuto vivere la vita senza quei pensieri con cui mi sono confrontata troppo presto. Diventare grandi all'improvviso non è semplice e nelle mie canzoni parlo proprio di questo dolore".