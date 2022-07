Levante e il sogno "proibito" dell'amore con una donna

Levante è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram. Spesso rende partecipe della sua quotidianità i suoi follower, nelle storie qualche ora fa ha voluto parlare di un sogno che ha fatto e che le ha fatto aprire gli occhi. In questo sogno Levante si immagina una donna bellissima: "Volevo dirvi che la mia eterosessualità ha vacillato, nel sogno c'era questa ragazza bellissima con delle gambe strepitose e io sono rimasta così (a bocca aperta, nrd)", spiega nelle storie.

"Poi ho proprio pensato che fosse stupenda... Questo per dire, e non sto scherzando, che non mi pongo dei limiti nella vita, perché che ne so... Però sono rimasta piacevolmente colpita - ha aggiunto ancora - e poi ho pensato che il mio tipo di donna sarebbe molto semplice, molto diversa da me, senza tatuaggi, con uno stile molto easy, come quelle che mi stavano sul ca**o al liceo ma che adesso apprezzo". La descrizione della donna immaginaria e possibilmente dei desideri della cantautrice "Aveva le ballerine, i capelli 'perché io valgo' color oro e le gambe abbronzate di chi è già stato al mare. In barca".

Levante il 14 febbraio ha messo al mondo Alma Futura nata dall'amore con il compagno Pietro Palumbo. La maternità Claudia Lagona l'ha definita come "un viaggio magico e potente che, come tutti i viaggi magici e potenti affatica e sfida la pazienza, la gioia. Ma non è una condizione 'invalidante', è vita vera, ricchezza".