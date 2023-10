Levante contro Elodie? Il video (poi rimosso) che sta facendo discutere

Elodie ha presentato ieri, a Milano, il suo primo clubtape "Red Light" la cui copertina è stata disegnata, prendendo come modello uno degli scatti senza veli della cantante, dal grande Milo Manara fumettista noto per le sue tavole sensuali ed erotiche. E proprio in occasione dell'incontro Elodie ha voluto parlare dello 'scandalo' che hanno suscitato le foto di lei nuda e anche di come le donne dovrebbero fare "rete" per ribellarsi ai comportamenti misogini.

Poco dopo che i video dell'intervento della cantante hanno iniziato a circolare sui social Levante ha pubblicato una storia Instagram che per molti farebbe riferimento proprio a quanto affermato dalla collega sul femminismo, la misoginia e la liberazione del corpo femminile. Levante non fa direttamente il nome di Elodie, ma il fatto che poco dopo abbia rimosso il video potrebbe essere un indizio in più che porta proprio verso la collega.

"Sto stirando e mentre stiro di solito rifletto - spiega Levante - perché è una sorta di meditazione e stavo pensando che quando delle persone molto molto esposte si pronunciano su temi molto importanti però senza poi saperne granché, e magari sentono sinceramente il desiderio di difendere una determinata categoria, ma non ne hanno né le capacità linguistiche e neanche le conoscenze, il grande rischio è, che seppur si voglia far bene, è fare malissimo. È banalizzare un tema". Ovviamente la certezza che si riferisse a Elodie non c'è, ma il sospetto, finché non verrà smentito, rimarrà.

Cosa ha detto Elodie

"Il corpo femminile non dovrebbe destare scandalo - ha dichiarato la cantante durante la presentazione del suo ultimo lavoro -. Il corpo è mio ed è un manifesto politico di donna libera" poi ha aggiunto una riflessione sugli uomini: "Di questa storia che noi dobbiamo essere sempre un passo indietro e capire la fragilità dell’uomo, non ne posso più - scandisce a gran voce Elodie -. Anche noi che ci innamoriamo dell’uomo anche se ci tratta male: basta. Il punto è che ci convincono, noi ci sentiamo in difetto. Ed è successo anche a me di giustificare questi atteggiamenti e poi mi ho detto mi faccio vedere in un modo e poi accetto questo? La mia libertà spesso per alcune persone era un problema. Noi donne dobbiamo essere unite, e non imitare gli comportamenti misogini degli uomini, e fare rete come fanno loro... L'uomo ha paura della donna perché la donna crea. La paura del diverso nasce dal fatto che gli uomini ci vedono qualcosa di meglio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.