Liam Payne ricoverato d'urgenza in Italia, l'ex One Direction ha avuto un malore in vacanza

Fan di Liam Payne in apprensione. L'ex One Direction, in vacanza sul Lago di Como per festeggiare il primo anniversario di matrimonio con Kate Cassidy, ieri ha avuto un malore ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove si trova tuttora ricoverato.

I medici lo stanno curando e stanno facendo tutti gli accertamenti del caso, fa sapere il The Sun, che ha raccolto la testimonianza di una fonte: "Liam sta male, ma è nel miglior posto possibile e finalmente i medici saranno in grado di andare a fondo di ciò che sta succedendo. Naturalmente è dispiaciuto che il viaggio suo e di Kate sul Lago di Como sia stato rovinato, ma almeno lei era lì per aiutarlo quando è stato male. I medici lo hanno avvertito di non aspettarsi di tornare a casa per almeno altri sei giorni. Vogliono fare tutti i test possibili per comprendere la situazione, ma sospettano che ci sia stato per un po' un problema di fondo che sta peggiorando".

Il problema potrebbe essere l'infezione renale di cui il cantante aveva parlato sui social proprio poche settimane fa: "È con il cuore pesante che devo dirvi che non abbiamo altra scelta se non quella di posticipare il mio prossimo tour in Sud America - aveva detto ai fan in un video - Nell'ultima settimana sono stato ricoverato in ospedale per una grave infezione ai reni, è una cosa che non augurerei a nessuno, e gli ordini dei medici sono che ora ho bisogno di riposare e recuperare".

Il video pubblicato da Liam Payne