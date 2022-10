Il nuovo libro bomba rivela come è cambiato Harry dopo aver incontrato Meghan Markle

Nuove dichiarazioni bomba su Harry e Meghan arrivano dal nuovo libro bomba di Valentine Low, “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”. L’autore, da quindici anni corrispondente reale del Times, racconta una serie di aneddoti inediti sui Duchi di Sussex, che stanno già facendo discutere. Il testo è uscito solo ieri nel Regno Unito, ma il Times ne ha anticipato alcuni estratti che hanno già galvanizzato la stampa britannica, e non solo. Dopo le scioccanti dichiarazioni sul rapporto di Harry e Meghan con il loro staff, ora altri racconti raccolti da Low stanno attirando l’attenzione.

Il cambiamento di Harry

Il giornalista racconta che il principe era “un ragazzo piuttosto selvaggio”, quando ha conosciuto Meghan. L’incontro con l’attrice ha cambiato la sua vita, aiutandolo a mettere la testa apposto dopo anni turbolenti. “Il principe più giovane era una figura affascinante, pilotava un elicottero Apache, ed era fortemente impegnato nell'area della salute dei bambini, con enti di beneficenza come Well Child. Ma era anche un ragazzo piuttosto selvaggio”, scrive Low.

Come dimenticare quando Harry rivolse un epiteto razzista verso un un suo commilitone, sino insulti a un altro suo compagno musulmano. E poi il travestimento da generale nazista che scatenò una pioggia di commenti contro il principe e la Famiglia Reale. Ed ancora nel 2012 quando il Duca di Sussex venne fotografato nudo a Las Vegas. Il figlio di Re Carlo perse una partita di strip biliardo e pagò la posta. I suoi scatti “al naturale” finirono prima su un sito di gossip e poi su tutti i giornali inglesi.

Insomma Harry ha trascorso degli anni turbolenti, contribuendo a far diventare i capelli bianchi a papà Carlo e nonna Elisabetta. “Quando Harry era giovane, era facile perdonarlo, le sue trasgressioni. Ma a che punto un ragazzo selvaggio diventa un vecchio squallido?”, si legge nel libro Poi tutto è cambiato da sé, grazia alla conoscenza con Meghan. “Il ragazzo selvaggio è morto il giorno in cui Harry ha incontrato Meghan Markle”, scrive Low.

Una relazione salvifica per il principe che ha potuto riabilitare la sua immagine, grazie al supporto e la vicinanza della moglie. Ma non solo rose e fiori sui Sussex. Il giornalista del Times ha anche raccolto dichiarazioni forti da parte degli ex dipendenti della coppia, che hanno raccontato di essere stati vessati e osteggiati dai due reali, descritti come “narcisisti e sociopoatici”.