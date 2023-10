Licia Colò celebra la figlia per i suoi 18 anni: la bellissima foto (e la loro grande somiglianza)

Poche ma sentite parole che accompagnano una foto bella e dolce: così Licia Colò ha deciso di fare gli auguri a sua figlia Liala per i suoi 18 anni. "Oggi hai 18 anni… Come vola il tempo. Vorrei donarti il mondo, ma alla fine la vita mi ha insegnato che nulla vale più dell’amore. Quello vero", ha scritto la conduttrice televisiva sul suo profilo Instagram a corredo dello scatto che ritrae Liala con in braccio il loro cane mentre dorme. Dalla foto è evidente quanto le due si somiglino sia per il taglio e il colore degli occhi sia per i capelli, voluminosi e ricci, le labbra e anche la forma del viso.

Il compleanno di Liala era il 15 ottobre e guardando il profilo social della neo-diciottenne possiamo vedere che oltre alla somiglianza fisica madre e figlia condividono la passione per la natura e gli animali, inoltre Liala spesso mostra foto in cui ha in mano macchine fotografiche o videocamere e questo lascerebbe intendere che potrebbe voler diventare una videomaker, o una regista, per realizzare documentari.

Quando la sua bimba aveva 8 anni, in un'intervista al Mattino, Colò dichiarò che sua figlia da grande avrebbero voluto fare la politica: "Guardando il tg, qualche giorno fa mi ha detto: mamma, da grande voglio fare la politica, perché voglio cambiare il nostro Paese". E sul fatto che le due si somigliassero aggiunse: "Ha la mia sensibilità per la natura e gli animali ed è abbastanza determinata. In più, è allegra e solare come suo padre. E un po' anarchica e un po' viziata, ma questo è un problema che ha la maggior parte dei genitori e la vita le insegnerà che bisogna entrare nei ranghi".