Licia Colò e il marito Alessandro Antonino si sono lasciati

Licia Colò e Alessandro Antonino si sono lasciati. La notizia arriva dal settimanale Nuovo che, sulla copertina del numero in edicola questa settimana, riporta in esclusiva il virgolettato della conduttrice sulla fine del suo matrimonio.

"Io e mio marito ci siamo lasciati" annuncia Licia Colò, 60 anni, a proposito delle nozze con Alessandro Antonino celebrate nel 2004 dopo una breve frequentazione. L'anno successivo sono diventati genitori della loro unica figlia, Liala, nome nato proprio dalla fusione dei nomi Licia e Alessandro. Un amore vissuto lontano dal gossip quello tra l'autrice e blogger nota per i programmi dedicati ai viaggi e alla natura, e il marito, artista napoletano di 11 anni più giovane che in tv pure ha avuto le sue esperienze. Conosciuto sui social come Mr. Nat., Antonino ha condotto la rubrica I viaggi di Alessandro Antonino in onda su Tv2000 e ha anche collaborato con la moglie nel programma di La7 Eden, come ricorda la sua pagina Instagram.

"Ho 11 anni più di mio marito, ma per me lui è un giovane vecchio" disse del marito Colò in una intervista rilasciata tempo fa ad Avvenire dove descriveva il loro profondo legame soprattutto nei momenti di difficoltà: "Io pensavo di non farcela, lui mi ha sostenuto e dato la forza e il coraggio" disse allora. Adesso però la notizia della fine della loro storia.