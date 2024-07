"Perché ti sei rifatta? Tagliati i capelli crespi": una signora critica Licia Colò, la sua risposta conquista tutti

Licia Colò ha voluto condividere sui social una riflessione sulle aspettative che l'immagine femminile ancora crea nell'opinione pubblica. La conduttrice e divulgatrice scientifica, nota per i suoi programmi televisivi sui viaggi e i racconti sulla bellezza del mondo, lo ha fatto partendo dal messaggio ricevuto in privato da una sua fan che le ha chiesto spiegazioni su presunti ritocchini al viso e consigliato degli accorgimenti per i suoi capelli.

"Non me ne voglia signora Colò, ma perché si è rifatta il viso in questo modo? A volte mi sembra di vedere Ivana Spagna... Se posso consigliarla di tagliare i capelli e togliersi la crespatura. Io sono una sua fan" è stato il messaggio scritto da una donna a Licia Colò che così, su Instagram, pubblicandolo come le è arrivato, si è dilungata in una considerazione molto apprezzata dai suoi follower per la delicatezza, l'educazione e le argomentazioni esposte.

"Perché io devo temere il tempo che passa e i miei colleghi uomini no?"

"Oggi voglio condividere con voi un pensiero: premetto che mi ritengo fortunata perchè ho la stima di molti di Voi, e per questo vi ringrazio, ma ciò che continuo a non capire è perchè alcune persone si sentono in diritto di giudicare il mio aspetto fisico solo perché donna. Ribadisco DONNA, perché dubito che qualcuno abbia mai scritto a un uomo come tagliarsi i capelli o “sistemarsi“…", ha premesso Licia Colò scrivendo in maiuscolo la parola donna per enfatizzare il concetto. "Da sempre sono stata criticata per i miei capelli e oggi si aggiungono anche per le mie NON RUGHE. Magari non avessi rughe, invece ne ho e anche tante, ma va bene così. Il problema é che non capisco come nel 2024 ancora si pensi che l’aspetto di una donna debba rientrare all’interno di determinati canoni mentre a un uomo tutto è permesso", ha proseguito Colò: "Ma non ci rendiamo conto che é proprio così che costruiamo le prigioni della nostra esistenza? Le nostre catene? Non sono gli uomini a farlo, siamo noi donne, e questo non ci fa onore. Perché io devo temere il tempo che passa e i miei colleghi uomini no? Perché io mi debbo tagliare i capelli perché crespi e i miei colleghi uomini non devono magari ”trapiantarseli”? Perché io sono vecchia e invece il maestro Piero Angela che ha condotto - con la stima di tutti - in primis la mia, fino a 90 anni non lo era? Non é forse arrivato il tempo di cambiare mentalità e punto di vista, di uscire da quelle gabbie ridicole all’interno delle quali una cultura del passato ci ha fatti crescere? Perché non impariamo a guardare ciò che conta davvero e mette in moto il nostro cervello?". Infine: "Potremmo diventare persone migliori, giovani, anziane, grasse o magre, naturali o rifatte, ma con un cervello che sa guardare dalla parte giusta. Non siete d'accordo?", ha concluso la conduttrice televisiva ponendo una domanda a cui in tanti hanno risposto con molto slancio. "Sono d'accordo con te, gli anni passano per tutti ma ci sono sempre persone che danno giudizi", ha scritto qualcuno; "Cara Licia in questa tua risposta ricca di riflessioni e verità sei sempre meravigliosa nel tuo aspetto fisico, nella tua educazione nel confronti degli altri (anche nei confronti delle persone indelicate), nella tua professionalità. Ogni essere indistintamente che sia uomo o donna della sua vita e corpo può far quello che vuole", ha aggiunto un altro che così si è aggiunto al coro in sostegno di una professionista amata e stimata per un'eleganza confermata anche in questa circostanza.