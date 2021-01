"Prima ti indeboliscono, poi ti fanno il lavaggio del cervello. Finii in depressione", la confessione choc dell'ex concorrente del Grande Fratello

In molti ricorderanno Lidia Vella, giovane siciliana protagonista del Grande Fratello 2014 ed oggi influencer. Il suo nome torna alla ribalta in queste ore a causa di alcune dichiarazioni rilasciate su Instagram proprio a proposito delle dinamiche che vivono all'interno del gioco, in cui sottolinea come l'esperienza all'interno del loft di Cinecittà l'abbia provata psicologicamente tanto da mandarla in depressione.

La depressione di Lidia Vella dopo il Grande Fratello

Le confessioni di Lidia arrivano sui social, a seguito del gioco 'domanda e risposta' che va molto di moda in questi giorni. Tutto nasce dal quesito di un follower. "Al Gf ti dicevano come comportarti riguardo al famoso triangolo che si era formato?", le chiede una persona a proposito della relazione con l'ex fidanzato Alessandro Calabrese, anch'esso presente nella Casa nello stesso anno. "Al Gf non ti dicono mai cosa fare o dire - è la risposta di Vella - Prima ti indeboliscono la mente e poi parte il lavaggio del cervello. Diciamo che ti portano ad avere le reazioni che vogliono loro. Alla fine farai i conti con le ripercussioni psicologiche. Io, ad esempio, ho sofferto di depressione per tre anni".

Il rapporto con l'ex Alessandro Calabrese

Insomma, Lidia dichiara di aver subito ripercussioni importanti a seguito del reality show di Canale 5. All'epoca, ricordiamo, entrò per prima lei nella Casa, per poi ritrovarsi l'ex di fronte. Una situazione che gli autori sembrano aver inevitabilmente calcato proprio per creare dinamiche di gioco utili a suscitare un appeal mediatico. "Ho avuto davvero una storia durata quasi tre anni prima del programma con quella persona [Alessandro Calabrese, ndr], lì eravamo lasciati da due… Era organizzata dagli autori ma a nostra insaputa". Oggi di Alessandro non resta un bel ricordo, anzi: "È una persona che mi ha fatto talmente tanto male che l’ho eliminato totalmente dalla mia vita".