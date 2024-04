Sugo-gate, Ligabue ad Antonella Clerici: "Mai detto una cosa del genere, mi dispiace tu non abbia cercato di far chiarezza con me"

Il nome del cantante che avrebbe rifiutato l'invito al Festival di Sanremo condotto da Antonella Clerici nel 2010 perché "sa troppo di sugo" è stato svelato da lei stessa nel corso dell'intervista a Belve di martedì 23 aprile: Luciano Ligabue. "A me l'hanno riferito. Se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse", ha premesso la conduttrice prima di indicare il rocker di Correggio quale autore di una espressione che in queste ore, proprio dopo il dialogo con Francesca Fagnani, viaggia sui social con il termine di "sugo-gate".

A stretto giro, ecco arrivare la replica di Ligabue che, prima con un post su X e poi con un video pubblicato tra le storie Instagram, si è rivolto direttamente ad Antonella Clerici negando ogni affermazione a lui attribuita, ma anche esprimendo la sua amarezza per non aver avuto modo di chiarire prima l'equivoco.

"Cara la mia Antonella: no, non ho mai detto che tu sappia di sugo", ha esordito il cantautore: "Scusa se sorrido ma è una roba troppo assurda. Se ho detto di no alla tua edizione di Sanremo è perché ho detto di no a diverse altre edizioni di Sanremo a cui mi hanno invitato per il motivo che a me Sanremo mette molta tensione. Preferisco fare musica in contesti in cui mi sento più rilassato. Quindi l'unica ragione è quella. Mi dispiace che qualcuno si sia inventato una roba del genere, ma ancora di più mi dispiace che tu non abbia cercato di far chiarezza con me e ti sei tirata dietro per così tanto tempo questa stupidaggine. Comunque ti ho sentita dire che mi avresti chiesto scusa se questa cosa non era vera, accetto le tue scuse. E ti abbraccio". Su X Ligabue ha poi aggiunto: "Cara Antonella, ovviamente non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono". Intanto il botta e risposta a distanza continua a infiammare gli utenti appassionati alla vicenda diventata il caso televisivo delle ultime ore.

Di seguito il video social di Luciano Ligabue

