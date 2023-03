Lindsay Lohan è incinta: chi è il marito Bader Shammas

Lindsay Lohan è incinta. Su Instagram è arrivato l'annuncio dell'attrice famosa per Mean Girls, che quest'estate aveva sposato il compagno Bader Shammas, finanziere con cui vive da due anni a Dubai. "Siamo benedetti ed emozionati", scrive l'artista statunitense. E, a corredo del post, mette la foto di una tutina da bebè con su scritto "coming soon".

Non è stato rivelato il tempo della gravidanza né il sesso del bebè. La cicogna arriverà dopo le nozze celebrate a luglio: una cerimonia intima organizzata nelle stesse ore del 35esimo compleanno della sposa. "Sono la donna più fortunata del mondo", aveva scritto sui social postando una fotografia del grande giorno. "Mi hai trovato e sapevi che volevo trovare la felicità e la grazia, tutto allo stesso tempo. Sono sbalordita che tu sia mio marito. La mia vita e il mio tutto. Ogni donna dovrebbe sentirsi così ogni giorno". Da oggi saranno in tre.