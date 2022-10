Ecco quante lingue parla Leone Lucia Ferragni a 4 anni

Leone Lucia Ferragni ha solo 4 anni ma è già un portento con le lingue. Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez è al secondo anno di asilo ma già sa parlare fluentemente ben 3 idiomi. Oltre all’italiano, sua lingua madre, il primogenito di casa Ferragnez, conosce l’inglese e lo spagnolo.

Leone e Vittoria alla prese con lo spagnolo

E’ risaputo che il bambino parli in inglese in quanto già dallo scorso anno frequenta un campus bilingue. Quello che non tutti sanno è che il piccolo Leo, a quanto pare, sia fluente anche in spagnolo. In un video diffuso su Instagram è possibile vedere il bambino mentre gioca con la sorellina Vittoria e parla in spagnolo: “Esto, toma esto”, asserisce Leone alle prese con dei peluche.

Ma non solo Leone, anche Vittoria, 1 anno, sembra conoscere alla perfezione lo spagnolo, sebbene ancora data la tenera età non lo parli. In una clip condivisa da mamma Chiara, viene chiesto alla piccola in spagnolo: “Quien es el?” “Chi è lui?”, Le domanda la tata indicando una statuetta di Fedez. “Papà”, risponde senza indugi la bimba, da sempre riluttante a chiamare il papà per nome. Insomma anche Vittoria a solo 1 anno, come il fratello, si dimostra un asso nelle lingue.

Il supporto delle tate

Ma come è possibile che i due piccoli di Casa Ferragnez conoscano tanto bene lo spagnolo? Tutto merito delle tate. Leone e Vittoria vengono seguiti dalla nascita da due nanny di origine sud americana. Spesso nelle stories dell’imprenditrice digitale ed il marito è possibile scorgere le due donne che vivono nella loro abitazione di City Life per prendersi cura dei bambini.

Nonostante non è noto il nome delle due baby sitter e la loro precisa origine quel che è certo è che sono solite parlare a Leone e Vittoria nella loro lingua madre. Un piccolo trucchetto che fa sì che i due bambini già in tenere età si destreggino alla perfezione con le lingue. Insomma per i due baby Ferragnez è in serbo un futuro da poliglotti.