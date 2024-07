Lino Banfi fa 88 anni, la dedica della figlia Rosanna: "Sempre a galla"

Lino Banfi ha compiuto ieri 88 anni. L'attore è stato travolto dal grande affetto di fan e colleghi, e tra pochi giorni - il 14 luglio - verrà festeggiato a Canosa di Puglia, la sua cittadina d'origine, con diversi appuntamenti, tra cui una cerimonia nel teatro comunale che gli verrà intitolato.

Tanti i messaggi di auguri sui social, il più sentito ovviamente è quello di sua figlia Rosanna, che pubblica una divertente foto di lui in piscina, dentro una ciambella: "E sono 88 e come sempre il tuo compleanno dura come il carnevale di Rio. Sei nato oggi ma sei stato segnato l'11 e noi ti abbiamo sempre festeggiato l'11. Poi però con l'avvento di internet tutti hanno letto che sei nato il 9 facendoti gli auguri anche il 9 e finiamo a festeggiarti per tre giorni - si legge nel post - Quest'anno poi ti faranno una grande festa a Canosa il 14, perciò si continuerà a farti gli auguri per una settimana! Allora cominciamo da oggi: auguri papà e futuro bisnonno. 1000 di questi giorni. Sempre a galla eh".

Lino Banfi diventerà bisnonno tra pochi mesi: sua nipote Virginia, figlia di Rosanna, è incinta. È stata proprio l'attrice, poche settimane fa, a parlarne pubblicamente: "Virginia ha scoperto di essere in menopausa precoce a ventisette anni e ha iniziato un percorso complicato di procreazione medica assistita. Due tentativi sono andati male, ma la terza volta è rimasta incinta".