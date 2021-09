Lino Banfi: "Papa Francesco mi ha scritto una lettera, la considero il mio Oscar"

Lino Banfi è tornato ad essere uno dei personaggi più popolari dell’ultimo periodo, segnato dalle polemiche per quel ‘porca put*tena’ che prima ha portato fortuna alla Nazionale italiana campione d'Europa e poi è finita al centro delle cronache per lo spot che ha reso la colorita espressione pugliese una sorta di slogan finita nel mirino del Moige.

"Non capisco queste polemiche sull'espressione 'porca put*ena' nel mio spot pubblicitario: quell'espressione è un gioco, fa ridere, per noi pugliesi è come 'ostrega' per un veneto, non c'è volgarità" è stato il commento che il popolare attore ha rilasciato al settimanale Chi, nel corso di un’intervista che ha ripercorso la sua carriera, ma anche i momenti di non trascurabile felicità che l’hanno segnata.

Tra loro, in particolare, due gli elementi che ritiene dei gioielli da custodire gelosamente e fino ad ora mai svelati: due lettere di illustri mittenti che considera attestati di stima per una vita dedicata alla recitazione e all’intrattenimento. Una è quella ricevuta da Federico Fellini che tiene incorniciata alla parete e l’altra è quella inviatagli da Papa Francesco lo scorso 26 luglio. "Tra tante splendide cose mi scrive: ‘Grazie per aver condiviso con tante generazioni il dono del sorriso che viene da Dio. Grazie per essere testimone della gioia italiana. Continua a far sorridere tutti perché il sorriso è una carezza fatta col cuore’" ha confidato in merito al testo inviatogli dal Pontefice.

E adesso, a 85 anni, Lino Banfi si augura di ricevere un premio per una carriera che ha trasmesso al pubblico tanta allegria. “Non dico un Leone alla carriera, ma magari un coniglietto, un topolino… Premi ne ho ricevuti, ma partecipare a un festival, un riconoscimento lì sarebbe un’altra cosa”. Intanto, però, si ritiene più che soddisfatto dell’importante missiva: "Mi consolo con la lettera del Papa che è il mio Oscar".