Lino Banfi e la moglie Lucia sono positivi al covid: "Così non ci separano"

Lino Banfi e la moglie Lucia Lagrasta sono risultati positivi al covid. A raccontarlo è l'attore al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni in cui specifica anche i stanno entrambi bene. Pochi giorni fa avevano commosso l'Italia con la lettera indirizzata a Papa Francesco in cui Banfi chiedeva, su richiesta della moglie, che Bergoglio potesse pregare affinché i due possano morire insieme. "Io non ho questo potere, però pregherò per voi e voi pregate per me", aveva risposto poi il Santo Padre.

Il loro è un amore lungo 60 anni, tanto dolce quanto travagliato per colpa dell'Alzheimer, malattia di cui soffre Lucia, 84 anni. Adesso la coppia deve affrontare quest'ultimo scoglio: la positività al covid. ""L'abbiamo aggirato per due anni, ora è arrivato", ha affermato Banfi, 86 anni.

"Come stiamo? Per fortuna bene - spiega il noto attore - Io, come può sentire mentre parliamo, ho un po’ di tosse, Lucia neanche quella. L’abbiamo scoperto per caso. È venuto a casa il medico per un prelievo a mia moglie e mi ha detto 'Lino, sei stato all’estero, facciamo un tampone per sicurezza'. Ero andato in Canada, a Toronto, per ritirare un premio alla carriera e mi sembrava giusto controllare, anche se sono arrivato a 86 tamponi! Davvero, ho fatto il conto. Ormai ho il naso come un pugile. Siamo risultati tutti e due positivi, dobbiamo aspettare che passi".

Lucia però ha saputo trovare il lato negativo anche in questa situazione così complessa: "Quando ha saputo che avevamo il Covid, Lucia è stata quasi contenta. Ha detto: 'Meno male, lo abbiamo preso insieme, sennò avremmo dovuto stare separati, una da una parte e uno dall’altra'".

Quelli che li legano sono ben 70 anni d'amore: 10 da fidanzati e 60 come marito e moglie. Si sono fidanzati che erano degli adolescenti e oggi sono ancora l'uno al fianco dell'altra. Insieme, da bravi carpentieri, hanno saputo costruire una vita: "Siamo stati due muratori bravissimi: io dirigevo i lavori, lei ha scelto il cemento armato buono e i mattoncini adatti e abbiamo costruito una casa solida e antisismica. E, fino a qualche giorno fa, anche anti Covid".