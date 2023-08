Lino Banfi parla della moglie Lucia: "Aiutatemi a sognarla, ancora non ci riesco"

Il 22 febbraio di quest'anno è morta Lucia Lagastra, la moglie di Lino Banfi. Aveva 85 anni e da anni era malata di Alzheimer. Un dolore immenso per Banfi e la figlia Rosanna. Negli ultimi anni Lino aveva spesso raccontato della convivenza con la malattia della moglie e aveva anche scritto al Papa Francesco per chiedere che i due potessero morire insieme, perché la moglie in un attimo di lucidità gli disse che lei senza di lui non ce l'avrebbe fatta. Il Pontefice gli rispose, facendogli sapere che lui non ha questo potere, ma che comunque pregherà per loro.

Oggi, 3 agosto, in un'intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato del nuovo film al quale sta lavorando con Mario Sesti un docu-film dove racconterà, e ripercorrerà, la sua storia professionale e privata (che lui vorrebbe intitolare "Lino, la vendetta"), ha anche parlato di Lucia, il suo grande amore. E le sue parole non possono che commuovere.

Prima Lino chiede che i lettori preghino per lui affinché possa tornare a sognarla: "Sono trascorsi sei mesi dalla sua morte e ancora non ci riesco. Credo però sia molto impegnata a parlar bene di me con la gente giusta, e infatti mi stanno arrivando molte richieste di lavoro... Insomma, sta lavorando molto in questo periodo e non ha tempo per venirmi in sogno". Ha poi aggiunto l'attore che anni fa aveva affermato di non riuscire ad accettare la malattia della moglie: "Non accetto che mia moglie non stia bene, la cosa che mi fa rabbia è che, dopo anni di sacrifici, avrei voluto trascorrere serenamente la vita insieme a lei".