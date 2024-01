Lino Banfi, il video della sorpresa al nipote a Los Angeles è finto: non c'è nessuna parentela

Oltre 5 milioni di visualizzazioni su TikTok e il web in visibilio per l'incontro tra Lino Banfi e il 'nipote' Fabio Farati a Los Angeles, dove vive il ragazzo. Nel video si vede l'attore pugliese che fa una sorpresa al giovane tiktoker grazie alla complicità del suo coinquilino: nascosto dietro la porta d'ingresso del loro appartamento, 'nonno Libero' aspetta che Fabio si accorga di lui per poi abbracciarlo in lacrime. I due si stringono commossi, il 27enne è senza parole, mentre Lino Banfi continua a chiedergli se mangia perché lo vede dimagrito.

Un tipico siparietto tra nonno e nipote che non si vedono da tempo, se non fosse che tra i due non c'è nessuna parentela. Proprio così. Lino Banfi, infatti, ha soltanto due nipoti, Virginia e Pietro, figli della primogenita Rosanna. Fabio Farati - noto sui social con il nome di Faffapix - è una star di TikTok, dove conta quasi 14 milioni di follower. Il video, pubblicato sul profilo che condivide con il suo coinquilio Ben - da 1,7 milionid i follower - è dunque uno dei tanti contenuti che propone al suo pubblico, stavolta con una guest star d'eccezione che si è prestata generosamente alla recita.

Con Lino Banfi - amatissimo dalle nuove generazioni grazie al suo indimenticabile ruolo nella fiction Un medico in famiglia - è andato sul sicuro. L'attore è considerato da tutti come il 'nonno d'Italia', dunque il video in questione è finto, ma quell'abbraccio è simbolico e rappresenta i ragazzi cresciuti a pane e nonno Libero.