L'appello di Lino Banfi ai No Vax: "Vaccinatevi per i vostri nonni"

"Il vaccino, se non volete farlo per voi, fatelo per i vostri nonni! Fatelo per i vostri cari più anziani o più deboli, che sono più vulnerabili al virus". L'appello agli italiani a vaccinarsi in massa lo rinnova nel V-Day il nonno più famoso d'Italia, Lino Banfi, intervistato dall'Adnkronos.

"Io - dice Banfi - lo farò non appena sarà possibile. Non esiterò un attimo. Oggi hanno cominciato con le persone più importanti, quei medici e infermieri che lavorano in prima linea per tutti noi. Ma quando arriverà il mio turno io non solo lo farò ma sono disponibile a farlo anche in diretta tv se questo può servire a convincere qualche scettico", aggiunge Banfi.

"Il vaccino è gratuito per tutti ma non obbligatorio". Così il commissario straordinario Domenico Arcuri ha annunciato l'inizio della vaccinazione all'Istituto Spallanzani di Roma, dove sono partite le prime tre vaccinazioni anti Covid-19. La somministrazione di Comirnaty, il nome del preparato Pfizer-BioNTech, è iniziata stamattina. E mentre sono arrivate in tutta Italia per il V-Day delle prime 9750 dosi, c'è però chi il vaccino non lo vuole proprio fare, come raccontiamo qui. Il terzo vaccinato è stato l'operatore sociosanitario Omar Altobelli, mentre Arcuri ha promesso 470mila dosi già per la prossima settimana: "Penso che i numeri dei vaccinati saranno molto più alti di quello che pensiamo. Gli italiani sono molto migliori di come proviamo a rappresentarli". Intanto anche Claudia Alivernini, infermiera e prima a sottoporsi al vaccino, ha lanciato un appello ai colleghi: "Lo dico col cuore: vacciniamoci per noi, per i nostri cari e per la comunità".