Il sindaco vieta il pallone in piazza, Lino Banfi: "Ribellatevi bimbi, vengo io ad allenarvi"

Maurizio Cisternino, sindaco di Melendugno, paese in provincia di Lecce, vieta il gioco del pallone in piazza. Proteste da parte della cittadinanza, in favore delle quali si schiera anche Lino Banfi, attore pugliese nonché protagonista dello storico film L'allenatore nel pallone. "Sto assolutamente dalla parte dei bambini che si sono “ribellati” - fa sapere Banfi - Se serve vado in Salento e li alleno io".

"Il sindaco ha sbagliato - prosegue ancora - I più piccoli devono poter essere liberi di giocare per strada, in sicurezza. Loro e delle altre persone. Io da sempre sostengo e promuovo l’importanza del gioco, dell’allegria. Della spensieratezza. Se però impediamo ai più piccoli di giocare come vogliono, come possiamo pensare che crescano felici?".

"Criticate tanto la nostra generazione ma ci avete tolto il pallone", avevano scritto i bimbi in uno striscione appeso in piazza ed esposto nel corso di un sit in di protesta. Ma Cisternino ha spiegato così le ragioni che hanno portato alla sua decisione: "La piazza è fatta per passeggiare e si deve pensare a questo luogo come a un ritrovo, non si possono fare partite a pallone o pallavolo, perché è molto pericoloso. Passano macchine e ogni momento potrebbe succedere qualche tragedia, tuttavia noi come amministrazione ci stiamo muovendo per trovare una soluzione ai ragazzi che capisco abbiano voglia di giocare".