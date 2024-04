Lino Banfi parla dell'amicizia con Papa Francesco, l'aneddoto privato: "Così ci siamo scattati quella foto a braccetto"

In occasione dell'evento "La carezza e il sorriso" che si tiene oggi nell'Aula Paolo VI con Papa Francesco che incontra seimila nonni e nipoti, Lino Banfi ha raccontato della sua amicizia con il Pontefice. Anche l'attore 87enne è tra i presenti, invitato dal Papa in persona: "Proprio così, è stato Papa Francesco in persona a volermi invitare, tramite monsignor Paglia, che mi ha promosso a “nonno d’Europa”. Come vincere un Oscar. E io, davanti a tutti quei nonni e nipoti, nominerò lui l’abuelo del mundo, il nonno del mondo", ha confidato in un'intervista al Corriere della Sera che riporta i dettagli di quella che ormai è una vera amicizia.

"Glielo dico sempre, a Papa Francesco. “Santità, quando lei sta un po' incavoleto, mi faccia chiamare, che ci penso io”. Mi ha preso in parola. Da un anno la nostra amicizia si è consolidata, il Santo Padre mi ha fatto capire che gli sto simpatico. Ci vediamo più spesso e ridiamo tanto. “Quando vieni tu, è più sereno”, mi hanno confermato. Ho la faccia tosta io, scherzando gli ricordo che abbiamo la stessa età, ma che sono più vecchio di sei mesi e quindi mi deve rispettare come anziano" ha spiegato Banfi che ha accennato alle loro conversazioni private incentrate sugli affetti ("Lui mi racconta di quando era piccolo in Argentina, io della mia famiglia umile e dei tempi della guerra", ha detto) e ha anche riportato un aneddoto accaduto due mesi fa, nel loro ultimo incontro. "Quando ci siamo incontrati l'ultima volta, mi sono buttato: “Santità, lei dice che siamo amici. E allora mi permetto di chiederle un favore. Vorrebbe fare una foto insieme a me?”. E quando si è alzato dalla sedia, ho osato ancora: “Tolga quel bastone però, non le serve, siamo due raghezzi noi”. E così ci siamo scattati quella foto noi due soli, a braccetto", ha ricordato.

Nelle loro conversazioni anche un riferimento alla carriera dell'attore. Se il Papa ha visto i suoi film? "Pochi. Ma gli piace tanto Il commissario Lo Gatto, del 1986, diretto da Dino Risi. Che comincia proprio con un delitto in Vaticano" ha affermato Banfi: "Io, che interpreto il commissario, vengo convocato da papa Giovanni Paolo II che mi dice: “Mi raccomando, deve trovare il colpevole”, con la voce di Fabio Fazio. E io rispondo: “Certo Santità. A proposito, lei l'altra sera dov’era?”. Per aver osato chiedere un alibi al Papa, il commisserio viene spedito all’isola di Favignana". Infine, Banfi ha annunciato che sta lavorando su un docufilm sulla sua vita: "Finché sto ancora qui, meglio no? E scriverò un libro, il titolo è: Ho fatto ridere tre Papi". E sul suo ruolo di nonno: "L'ho imparato per bene", ha ammesso: "Prima sul set di Un medico in famiglia, 286 episodi. E poi, quando tornavo a casa, con i miei nipotini Virginia e Pietro, figli di Rosanna, ormai due “nipotoni”".