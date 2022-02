Lino Guanciale papà d'oro: le prime foto con il figlio Pietro

Lino Guanciale come non lo avevamo ancora mai visto. L'attore, riservatissimo sulla sua vita privata, non è solito condividere foto di famiglia, così ci hanno pensato i paparazzi a immortalarlo negli abiti del papà. Nelle foto pubblicate da Chi, la star delle fiction Rai è a pranzo fuori, a Milano, con la moglie Antonella Liuzzi e il figlio Pietro, nato tre mesi fa. Guanciale lo tiene in braccio, ci gioca, poi lo allatta con il biberon fino a farlo addormentare.

Abituati a vederlo in tv in ruoli ombrosi, da questi scatti è evidente che nella vita reale è l'uomo più felice del mondo, innamorato della sua compagna e incantato dal loro bambino. Sempre diviso fra tour teatrali e impegni sul set, ogni momento libero lo dedica alla famiglia, il suo successo più grande.

La storia d'amore tra Lino Guanciale e Antonella Liuzzi

Dopo una lunga relazione con la collega Antonietta Bello, nel 2018 Lino Guanciale ha incontrato Antonella Liuzzi. Il loro è stato un colpo di fulmine che presto si è trasformato in qualcosa di molto più importante e solido, tanto che due anni dopo si sono sposati. Lontana dal mondo dello spettacolo, Antonella Liuzzi è docente universitaria alla Bocconi di Milano, dove la coppia si è conosciuta e vive.

Le foto pubblicate da Chi