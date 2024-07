Incidente stradale per Linus: "Grazie a chi mi ha soccorso e non perché sono un vip"

Per colpa di una buca Linus ha fatto un'incidente stradale. Il noto conduttore radiofonico ha raccontato la sua disavventura con un post su Instagram nel quale ha anche ringraziato chi lo ha soccorso. Nessuno sapeva che sotto il casco c'era lui, Pasquale Di Molfetta, conosciuto con il suo nome d'arte Linus, e questo lo ha piacevolmente stupito.

"Come dicono i saggi, ricevere guai significa ricevere fortuna. Che è un concetto che va un po’ approfondito. Significa che ogni contingenza negativa si porta dietro anche dei risvolti positivi. Un’ora fa sono caduto con la Vespa - ha raccontato il dj -. Ho preso in pieno una buca e sono volato via. Sono atterrato su ginocchio e piede, purtroppo non avevo la saponetta dei piloti, per fortuna non mi sono fatto niente di grave. Vespa intatta, pantaloni e scarpa da buttare. Dov’è il bello, a parte i danni risibili? Nella gente che si è fermata e mi ha rincuorato e assistito. Non certo in quanto personaggio pubblico, avevo il casco e nessuno mi ha riconosciuto. Il mondo non è così brutto come ce lo raccontiamo".

L'incidente per fortuna non gli ha lasciato grandi danni e per questo motivo ieri sera, 17 luglio, è potuto andare al concerto di Calutta (anche se con cerotti e sandali aperti).