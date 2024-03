Marco Liorni, il dolce ricordo del papà che non c'è più

Via libera ai bei ricordi oggi per Marco Liorni, che celebra la festa del papà condividendo una vecchia foto con il suo, scomparso nel 2014. Il conduttore ha pubblicato uno scatto di almeno una decina di anni fa, accanto al padre, a cui era molto legato.

"Auguri a tutti i 'colleghi' papà nel ricordo del mio" scrive nel post, aggiungendo uno smile e un cuore rosso. Tanti i follower che si uniscono al ricordo e a loro volta festeggiano questa giornata dedicata ai padri, e in tanti fanno gli auguri anche a lui, che ha tre figli: Niccolò, nato dal primo matrimonio, Emma e Viola, avute dall'attuale moglie Giovanna Astolfi.

Il dolore per la morte del padre

Qualche anno fa Marco Liorni aveva parlato della morte di suo padre. Fu un momento doloroso ma anche cruciale per la sua vita, perché la decisione di sposare Giovanna la prese proprio subito dopo questa perdita: "Io e Giovanna abitavamo già insieme, avevamo due bambine, ma siamo andati a trovare mia zia che vive a Los Angeles e lì abbiamo formalizzato la nostra unione - raccontò - Quando è morto mio padre mi è presa una fretta incredibile, forse per il contatto ravvicinato con la fine". Per superare quel dolore si fece aiutare da una psicologa: "Mi ha aiutato con il metodo Emdr a superare i traumi del passato - spiegò - È stato così che ho imparato a convivere con il lutto e a superarlo".