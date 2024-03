Fedez e Chiara, cosa c'è dietro il litigio al compleanno della figlia

Fedez e Chiara Ferragni, secondo alcune indiscrezioni, avrebbero litigato durante la festa di compleanno di Vittoria. La bimba ha compiuto 3 anni, ma secondo quanto scritto dal Corriere ad interrompere i festeggiamenti una lite tra i due genitori. Sarebbe intervenuta anche Tatiana, la madre del rapper, invitando il figlio a calmarsi. Secondo Alessandro Rosica, esperto di gossip, non ci sarebbe stato alcuno scontro tra i due bensì con un paparazzo.

"Ci metto la faccia e vi assicuro che Fedez e Chiara non hanno assolutamente litigato al compleanno, anche perché non si parlano più da qualche settimana”, scrive Alessandro Rosica in una storia su Instagram. "La situazione è dura e insostenibile, complici anche i paparazzi che li assediano h24. Infatti avrebbero ‘giustamente’ sbraitato contro un paparazzo", ha aggiunto l'esperto.

Cosa sarebbe successo al party di compleanno

Secondo la versione del Corriere Fedez e Chiara avrebbero discusso animatamente e Tatiana, nome con il quale è conosciuta la madre di Federico, avrebbe anche inseguito il figlio per calmarlo. "Federico, basta!", avrebbe esclamato la manager del rapper. Rosica invece attribuisce il disappunto di Fedez alla presenta costante dei fotografi.