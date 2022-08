Tassista milanese senza Pos: la lite con Selvaggia Lucarelli 'in diretta' social. Video

Selvaggia Lucarelli vs tassista. La giornalista, come lei stesso ha documentato su Instagram con tanto di video, lunedì pomeriggio ha avuto una lunga discussione con un conducente di un'auto bianca a Milano, colpevole di non avere il Pos, a duo dire scarico.

"Sono andata in Duomo con un Uber. Tutto tranquillo. Al ritorno, erano le otto, c’era la solita fila di taxi davanti alle palme, la piazza piena di turisti, mi sono detta: vediamo come si comportano i tassisti che partono dal punto più turistico della città. Salgo sul primo della fila. Non prendevo taxi da un po’ eh, non è che li prenda tutti i giorni", ha raccontato la Lucarelli. "Ovviamente, visto che il Pos è obbligatorio, non chiedo nulla. Quando siamo a 50 metri da casa il tassista mi dice: guardi che ho il pos scarico. Non ci posso credere. Quindi è vero, come mi dicono, che ora che hanno vinto il braccio di ferro col governo sono pure peggiorati, perché convinti, a ragione, di poter fare quel che gli pare", ha proseguito la giornalista nel suo racconto, pubblicato insieme alla clip, in cui effettivamente si sente il guidatore spiegare che il suo Pos è scarico.

"Quindi mi impunto. Lui, il passivo aggressivo, minaccia di chiamare la polizia, ìma nel frattempo il tassametro lo lascio acceso e lei mi paga l’attesaì. Capito? Io non mollo. E indovinate? Spunta fuori il pos, che però è del fratello, quindi i soldi li prenderà lui (e perché, il fratello non glieli può dare?). Certo. Vi dovete vergognare", ha concluso la Lucarelli, in questi giorni impegnata in una campagna social sull'utilizzo del Pos in Italia.