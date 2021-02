Lo scontro in diretta tra Parietti e Signoretti: "A te piace fare il pollaio"

A Live non è la D'Urso durante il confronto tra gli opinionisti su Walter Zenga e i figli è scoppiata una lite tra Alba Parietti e Riccardo Signoretti.

Riccardo aveva da poco posto una domanda a Elvira Carfagna su Roberta Termali, quando Alba è intervenuta prima che la donna potesse rispondere: "Voglio dire una cosa su Elvira per non farle rispondere a questa domanda che istiga una risposta polemica". "Io pongo le domande come voglio" ha risposto Signoretti stizzito, "Tu fai le domande come un inquisitore" ha rilanciato Alba, "Lei è una donna dal carattere meraviglioso". Signoretti ha risposto di nuovo: "Magari falla parlare così anche il pubblico scopre la sua caratteristica, io ho fatto una domanda. La tua petulanza è insopportabile". Qui è iniziato un vero e proprio battibecco. La showgirl: "Ma parli tu?" e ancora "Certo che parlo io, perché", "Perché sei petulante anche tu, facciamo una gara?".

Alba Parietti molto contrariata ha aggiunto: "Io non ho capito perché hai questo atteggiamento nei miei confronti e sincerante trovo la tua domanda tendenziosa, mal posta. Le vuoi per forza far dire qualcosa di cattivo". Signoretti ha però spiegato di aver parlato con l'ex marito di Roberta Termali - l'intervista uscirà tra pochi giorni - e che anche lui ha consigliato a Andrea e Nicolò di parlare con il padre, per sentire tutte e due "le campane".

Ma la lite è poi continuata: "Poi quando finisce il monologo magari posso parlare" ha aggiunto Alba, Riccardo ha replicato: "Se il problema è apparire, possono pure inquadrare te mentre parlo io". "Io ti trovo veramente sgradevole", "Eh guarda, non sei simpatica neanche tu" ha replicato il direttore di Nuovo. "Sei un grandissimo cafone per come ti poni, a te piace fare pollaio" ha puntualizzato la showgirl, ma la risposta non si è fatta attendere: "Il pollaio si fa con le galline, altrimenti non potrei farlo".

Finalmente Barbara d’Urso ha ripreso in mano il confronto mettendo fine alla lite.