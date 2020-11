Raimondo Todaro sbrocca ad Elisa Isoardi: scoppia la lite dopo la fine di Ballando con le Stelle

Raimondo Todaro non smette di far chiacchierare. Dopo lo scontro social con Paolo Conticini, adesso l'insegnante di danza si ritrova al centro di un retroscena per cui avrebbe sbroccato alla sua allieva Elisa Isoardi, con cui peraltro si vocifera da tempo di una love story in corso. Tutto sarebbe avvenuto durante le prove dell'ultima puntata di Ballando con le Stelle, quando lui non avrebbe più retto ai pettegolezzi di una relazione con la showgirl.

La lite tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi

"Todaro ed Elisa hanno avuto un’accesa discussione - si legge sul sito Tpi, 'casa' di Selvaggia Lucarelli, giudice del varietà di Rai Uno e dunque presunta fonte attendibile del fatto - Venerdì più persone, durante le prove, li hanno visti e sentiti litigare. Todaro se n’è addirittura andato via furente, chiarendo che non aveva più voglia di prestarsi al gioco dello “stanno insieme o no?”".

Ad infiammare gli animi, dunque, sarebbe stato l'acceleratore premuto sulla simpatia tra i due. Un'attenzione mediatica sconosciuta fino ad oggi a Todaro, che ha perso la pazienza. "Insomma - si legge ancora - la scontentezza di ieri sera per una finale un po’ opaca era forse il risultato di un’intesa di coppia non tramontata, ma forse mai esistita se non nella (scaltra) narrazione dei due, finchè Todaro non è sbottato.

Le voci di love story

E pensare che solo la scorsa settimana i due posavano in un servizio decisamente caliente per la rivista Chi. Scatti di coppia (posati) in cui si abbracciavano in modo passionale, lasciando intendere un feeling alle stelle. I rumors su una storia d'amore però vanno avanti da troppo, almeno per i gusti di Raimondo: già prima dell'inizio di questa edizione del programma, infatti, i giornali paparazzavano i due insieme durante le prove, per poi costruirci su una narrazione che ha senz'altro giovato all'appeal mediatico dello show di Milly Carlucci.

Col passare delle settimane, i due si sono sempre mantenuti vaghi sul tema, fino a quando Isoardi non se n'è uscita con un "sono pazza di lui e la moglie lo sa benissimo" che ha fatto pensare a Francesca Tocca, ballerina con cui Todaro è ancora ufficialmente sposato nonostante la rottura arrivata in estate. Che sia questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso?