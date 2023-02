Litigio Ferragni-Fedez a Sanremo, parla chi c'era: "Lei una grande professionista, lui faceva tenerezza"

Il litigio sul palco dell'Ariston tra Chiara Ferragni e Fedez dopo il "limone duro" tra quest'ultimo e Rosa Chemical è diventato, ormai, di dominio pubblico. L'imprenditrice digitale, infatti, stando a quanto hanno mostrato alcune immagini del dietro le quinte di Sanremo, che hanno fatto il giro dei social, si sarebbe arrabbiata tantissimo per la scenetta sexy tra suo marito e il concorrente del Festival al punto da fargli una vera e propria ramanzina. Ora, quelle immagini che abbiamo visto e rivisto e che hanno dato il via al gossip su una presunta crisi tra i due Ferragnez, che sembrerebbe confermata da diversi indizi social, a oggi possono essere interpretate con maggiore chiarezza perché chi era presente davanti ai due litiganti, ha parlato per la prima volta commentando quanto visto in prima persona.

Si tratta di Federico Taddia, autore televisivo, conduttore, giornalista e divulgatore che è uno dei pochissimi a sapere la verità su quanto accaduto tra i Ferragnez in quel momento. Taddia, infatti, ha ammesso di aver visto e ascoltato tutto e, con un lungo post sul suo profilo Instagram, ha deciso di dire la sua sulla vicenda di cui è stato testimone oculare e di cui tutti stanno parlando.

"Ridevo, perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa. Ridevo, perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro. Ridevo, perché era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale. Ridevo, perché uno come me - che con le donne l'ha scazzata un milione di volte - non poteva non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez. Ridevo, perché Chiara può piacere o meno, ma è di una professionalità rara, e questa professionalità l'ha mantenuta anche in un momento complesso frenando ogni altro istinto. Ridevo, perché non era una operazione a cuore aperto ed è bene ricordarselo, sdrammatizzando sempre. Ridevo, perché era dai tempi dell'adolescenza che non sentivo parlare così tanto di limoni".

Una dichiarazione che fa intendere molte cose e che, se da un lato fa brillare Chiara come donna professionale in grado di tenere a bada le emozioni in un momento delicato e importante come la conduzione del Festival di Santemo, dall'altro fa apparire Fedez come il classico uomo che, colto in flagrante, cerca di giustificarsi come può facendo anche tenerezza per certi versi. Ma una cosa è certa, a Chiara, quel bacio non è andato giù così come il comportamento del marito.

E il video dell'accaduto? Taddia ammette di averlo cancellato e che, comunque, non rivelerà mai quanto i due si sono detti in quanto "affari loro". Intanto, però, ci ha regalato qualche nuovo spunto interpretativo.