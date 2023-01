Lo sfogo della cantante Lizzo: "Questo corpo è arte, il vostro body shaming mi ha stancato"

"Se la gente pagasse per i messaggi che lascia online, forse non perderebbe tutto questo tempo in cose inutili. Vi rendete conto che gli artisti non sono qui per soddisfare i vostri standard di bellezza ma per fare arte?". Inizia così lo sfogo di Lizzo, classe 1988 e tra le cantanti americane di maggior successo al momento, dopo l'ennesima critica lasciata sui social dagli utenti in merito alla sua fisicità. Un grido di rabbia che già in passato, e più precisamente nell'agosto di due anni fa, aveva trovato spazio in un pianto liberatorio a cui si era lasciata andare dopo gli insulti ricevuti.

"Il discorso sui corpi ha ufficialmente stancato", dice Lizzo mentre mostra in video il suo corpo. "Ho visto commenti andare da 'Oh mio Dio, mi piacevi quando eri in carne' a 'Perché hai perso peso?' fino a 'Oh mio Dio come sei grossa, dovresti dimagrire per la tua salute. Ma state bene? Ma vedete delusione? Lo sapete che gli artisti non sono qui per adattarsi ai vostri standard di bellezza? Gli artisti sono qui per far arte. E questo corpo è arte. E farò tutto quello che voglio con questo corpo. Vorrei he vi facessero pagare i commenti, così capireste quanto tempo state sprecando nella cosa sbagliata. Possiamo lasciarci tutto alle spalle per favore?". Oltre un milione di like al post.