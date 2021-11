Lo storico ex di Chiara Ferragni è diventato papà: "Un percorso difficile"

Da nove mesi Gabrielle Caunesil condivideva via social gli scatti del pancione e della dolce attesa vissuta accanto a Riccardo Pozzoli, poi ieri in serata la notizia più bella: è nato Romeo, il primo figlio della coppia. Modella lei, lui è invece un imprenditore diventato famoso in quanto "mente businness" di Chiara Ferragni (almeno fino a qualche anno fa, quando i due hanno divorziato prima sentimentalmente e poi professionalmente).

E' Riccardo ad annunciare l'arrivo del piccolo Romeo "All'improvviso, la vita ha assunto un nuovo significato. Benvenuto Romeo Pozzoli Caunesil E grazie, migliore mamma della Terra Gabrielle per averlo portato nella nostra vita", si legge in un messaggio a corredo di una foto in cui il quadretto familiare è al completo. Ci sono i tre in clinica mentre si stringono in un abbraccio. La replica di lei lascia intendere che non tutto è andato per il meglio: "E' stata dura ma ce l'abbiamo fatta", scrive senza però aggiungere dettagli circa le problematiche affrontare. "Sei il miglior papà e al miglior supporto. Non ce l'avrei fatta senza di te", aggiunge ancora.

Una scelta sul figlio lo accomuna a Chiara

Stupisce come ad accomunare Pozzoli e la ex sia una scelta nel nome del figlio, ovvero quella di dare agli eredi entrambi i cognomi della mamma e del papà e non solamente quello del papà. Il nuovo arrivato si chiamerà infatti Leonardo Pozzoli Caunesil.

Ferragni: "Per me lui è cancellato"

Riccardo e Gabrielle si sono sposati nel 2018 a Malibù in occasione di una cerimonia riservatissima. E' invece di qualche tempo più tardi l'intervista in cui Ferragni annunciava di aver rotto i rapporto con il ragazzo con cui ha fondato la TBS Crew e definito da Forbes la "mente businness" del suo successo. "Per me lui non esiste più. Cancellato. Per sempre", ha dichiarato la 34enne". Stando a quanto riportato dai retroscena, a pochi giorni dalla nascita di Leone, il primo figlio dell'influencer e Fedez, il personal manager della Ferragni racconta di aver scoperto che Pozzoli stava vendendo alle spalle dell’ex compagna, il 45% della società. La versione non è mai stata però confermata da Pozzoli stesso.