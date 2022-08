"Sembrano un branco di burini". Loredana Bertè in albergo: il video virale dei bagagli 'particolari'

Loredana Bertè è ormai un volto di TikTok, la app cinese che fino a pochi mesi fa era appannaggio dei giovani e che oggi è sempre più utilizzata anche dal pubblico ore. Su questa piattaforma, che è il regno della autoironia, la cantante si prende in giro e si immortala in esilaranti gag. L'ultima, che ha collezionato oltre 300mila views, la vede in albergo durante il tour. A prenderla bonariamente in giro è una assistente, che fa notare come l'artista abbia la fissazione di portare con sé cuscini e coperte direttamente da casa, altrimenti non riesce a dormire.

Nella clip viene inquadrato l'enorme carrello con cui lo staff dell'hotel si prende carico dei bagagli di Loredana. "Tutti devono vedere la torre di Babele con cui viaggiamo - scherza l'assistente - Neanche Moira Orfei viaggia con così tanti bagagli". "Sembriamo un branco di burini in vacanza, di quelli col tetto dell'auto pieno di robaccia", risponde Loredana divertita, "ma io senza i miei cuscini e il mio piumino non so dormire".

Nei giorni scorsi, sempre su TikTok, la cantante era stata protagonista di un altro video virale particolarmente emozionante, ovvero quello in cui incontrava una fan sul treno e la abbracciava dolcemente, dopo che quest'ultima era scoppiata in lacrime nel vederla. Sempre nei giorni scorsi, il nome di Bertè è diventato virale a seguito di una polemica con Giorgia Meloni; la cantante si era rivolta alla leader di Fratelli d'Italia chiedendole di rimuovere la fiamma tricolore presente nel simbolo del suo partito, come già chiesto dalla senatrice a vita Liliana Segre. "Lei di onorevole non ha proprio niente", aveva aggiunto Bertè.