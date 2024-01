Loredana Bertè a Sanremo debuttò con una canzone di Mango. Su Angelina: "Ha il talento del papà"

Loredana Bertì quest'anno festeggia 50 anni di carriera. E ricordando i suoi esordi, in un'intervista a Chi, rivela com'è iniziata la sua carriera da cantante: "Sono entrata nel mondo dello spettacolo come ballerina al Piper, accompagnando Rita Pavone nei suoi show. È stato Bill Contim, con il quale ho fatto due anni di prove al Sistina per Hair, a mettermi in testa di cantare, io non ci pensavo neanche". "Quando mi vedo sul palco sto sempre bene, è la mia valvola di sfogo, questo dall'inizio a oggi non è mai cambiato". La canzone che porterà sul palco di Sanremo si intitola "Pazza" e questo titolo ha un perché: "Tante volte mi hanno detto: 'Sei pazza', in modo serio o ironico, e sono andata avanti per la mia strada. Follia fa rima con libertà, Pazza è per tutti i folli liberi".

Questa per Bertè sarà la dodicesima partecipazione al Festival della canzone italiana, ma c'è un dettaglio particolare che riguarda Angelina Mango.

Loredana Bertè: il primo Sanremo nel 1986 con la canzone di Mango e la stima per Angelina

Era il 1986 quando per la prima volta Loredana salì sul palco sanremese con un brano e, soprattutto, un'esibizione indimenticabili (la cantautrice era già famosa da oltre un decennio grazie soprattutto al successo discografico di Sei bellissima del 1975). Bertè portò a Sanremo la canzone "Re "scritta da Pino Mango, insieme al fratello maggiore Armando, lanciandolo così ufficialmente al grande pubblico. La performance suscitò non poco scalpore o meglio: fu un vero e proprio scandalo. La cantante salì sul palco affiancata da due ballerine e tutte e tre indossavano un finto pancione (qui per vedere il video dell'esibizione su RaiPlay).

Dopo il Festival fu pubblicato il 45 giri Re/Fotografando che conteneva appunto da un lato il brano portato a Sanremo e dall'altro Fotografando (anche questa scritta da Pino Mango insieme al fratello maggiore Armando).

Nel 2024, a 73 anni e con 50 anni di carriera alle spalle, sul palco dell'Ariston Loredana incontrerà Angelina Mango, la figlia del grande cantautore. Una coincidenza sulla quale Loredana ha riflettuto: "Mango scrisse per me Re e Fotografando e dopo quelle collaborazioni non ci siamo più lasciati fino a quando è venuto a mancare. Avevo passato anche alcuni giorni a casa sua a Lagonegro con lui e sua mamma. Avendo conosciuto suo padre provo tantissima tenerezza per lei. E come artista Angelina ha molta grinta, mi piace tanto, è genuina e ha avuto la fortuna di ereditare il talento di papà"