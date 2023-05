Loredana Bertè rompe il silenzio dopo l'intervento d'urgenza: come sta

Da settimane non si avevano più notizie di Loredana Bertè, operata d'urgenza il mese scorso per un problema di salute, a causa del quale è stata costretta a rimandare il tour. L'ultima volta era stata sua sorella Leda ad aggiornare i fan sulle condizioni di salute della cantante, assicurando che l'intervento era andato bene e che si stava curando in ospedale, senza però svelare altri dettagli.

Oggi è Loredana a rompere il silenzio. L'artista, 72 anni, è tornata sui social per rassicurare tutti sulla sua salute: "Mi sto riprendendo - ha scritto su Instagram in un post, senza però mostrarsi ma pubblicando una vecchia foto - Non vedo l'ora di tornare sul palco e di rivedervi. Ho approfittato di questa pausa forzata per ascoltare un po' di musica e mi sto anche guardando l'Eurovision! Ho riascoltato i grandi classici e scoperto nuovi talenti. La musica è sempre una grande fonte di ispirazione per me. Ci vediamo presto, un bacio".

Tanti i messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione, tra cui anche quello di Patty Pravo che le lascia un cuore. Il suo pubblico e gli amici l'aspettano.

Il post di Loredana Bertè