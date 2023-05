Loredana Bertè operata d'urgenza: il primo videomessaggio, un mese dopo

Loredana Bertè è tornata sui social con un video. Dopo il messaggio di qualche giorno fa con cui aveva tranquillizzato tutti sulle sue condizioni di salute, stavolta la cantante ha voluto mostrarsi ai fan per raccontare l'esito della visita di controllo dopo l'intervento di urgenza a cui aveva dovuto sottoporsi. Per curarsi Bertè aveva dovuto rimandare a data da destinarsi il suo tour musicale nei teatri, ma adesso la situazione è decisamente migliorata al punto da aver confermato che potrà finalmente tornare a esibirsi.

"Ciao, sono Loredana, sono al San Raffaele, sono appena uscita dalla visita di controllo" ha detto in video la cantante debitamente protetta dalla mascherina: "Il chirurgo mi ha detto che finalmente posso iniziare la terapia riabilitativa. Iniziare la terapia è una cosa fondamentale per poter fare tour. Vi aspetto a luglio in tuta Italia. Vi prego, venite tutti, vi aspetto". E immediato è stato l'affetto degli utenti che, da Giorgia a ad Alberto Matano passando per la gente comune affezionata all'artista, si sta esprimendo con messaggi e auguri di una pronta e totale guarigione.

Di seguito, le date estive del tour di Loredana Bertè annunciate fino a questo momento: