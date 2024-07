Loredana Bertè si rivolge a Taylor Swift: "La canzone è mia, deve saperlo". Il video

Schietta, diretta, sincera. Loredana Bertè non le ha mai mandate a dire. Non lo fa neanche questa volta, rivolgendosi direttamente alla pop-star di fama mondiale Taylor Swift. La cantante e produttrice americana, da poco in Italia per il grandissimo tour che sta portando in giro (in America e in Europa), è veramente la cantante più famosa del momento. Un successo incredibile e un numero incredibile di fan che la seguono ovunque e la acclamano. Anche dedicandole canzoni di elogio e di affetto.

Come accaduto di recente a Milano quando, durante il concerto allo Stadio San Siro, si è alzato il coro "sei bellissima". Lei, seduta al pianoforte, si era quindi girata verso il pubblico sorridendo e ringraziando sorpresa. Ecco, questo siparietto deve averlo visto anche Loredana Bertè che, al TG1, ha voluto sottolineare: "Quella canzone è mia".

Le parole di Loredana Bertè (video)

Anzi, precisamente, Bertè ha detto: "Praticamente mi sono arrivati centinaia di video di chiunque che cantavano 'sei bellissima' a Taylor Swift. Fate sapere che 'sei bellissima' è una canzone mia. Che tutti lo sappiano, anche Taylor Swift". Il video, neanche a dirlo, è stato ripubblicato da diversi utenti su Twitter (o X). Qualche commento al riguardo: "E che soprattutto tutti la smettessero di cantarla a cani e porci svilendo il testo stesso di questo capolavoro di canzone!", "Ha ragione da vendere", "Brava, adoro".