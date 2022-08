Loredana Bertè contro Giorgia Meloni: "Si vergogni, lei di onorevole non ha proprio niente"

Loredana Bertè si è scagliata contro Giorgia Meloni con un video pubblicato sui social. Al centro dell'attacco rivolto alla leader di Fratelli d'Italia la fiamma tricolore presente nel simbolo del partito da lei guidato che Liliana Segre, senatrice a vita e deportata nei campi di concentramento durante la Seconda guerra mondiale perché ebrea, aveva chiesto di rimuovere.

"Signora Meloni, quando una senatrice come Liliana Segre chiede che sia cancellata dal suo logo quella fiamma che ricorda chiaramente il fascismo e le sue conseguenze, lei la rimuove e basta, senza arrampicarsi sugli specchi con scuse improbabili" ha detto la cantante: "Lei la rimuove, ha capito? Mi sembra il minimo per il rispetto che si deve a una signora che ha passato quello che ha passato, oltre a noi cittadini che siamo veramente stufi e alla memoria di quelli che non ci sono più, quelli che per quel simbolo sono stati uccisi".

E ancora: "Lei si deve vergognare. Si vergogni, signora Meloni" ha aggiunto Bertè: "Non l'ho chiamata apposta onorevole, perché di onorevole lei non ha proprio niente, come la maggior parte dei politici italiani".

Di seguito il video di Loredana Bertè pubblicato su Instagram

L'appello di Liliana Segre e la risposta di Giorgia Meloni

"A Giorgia Meloni dico questo: inizi dal togliere la fiamma dal logo del suo partito. Partiamo dai fatti, non dalle parole e dalle ipotesi": così Liliana Segre aveva commentato la presenza della fiamma tricolore del Msi nel simbolo di Fratelli d'Italia, invitando la sua leader a eliminarla. La fiamma tricolore apparteneva al Movimento sociale italiano, partito post fascista fondato dopo la Seconda guerra mondiale e punto di riferimento dell'estrema destra in Italia per cinquant'anni. Usata da tutti i partiti di estrema destra italiani, passando dal Movimento sociale italiano, sciolto nel 1995, ad Alleanza Nazionale, la fiamma è diventata parte del simbolo di Fratelli d'Italia nel 2014.

Giorgia Meloni ha invece espresso orgoglio per simbolo del suo partito: "Eccolo qui, il nostro bel simbolo depositato per le prossime elezioni. Un simbolo del quale andiamo fieri. Il 25 settembre scegli Fratelli d'Italia", il post sul proprio profilo Twitter.