Loredana Bertè operata d'urgenza: parla la sorella

Nelle scorse settimane Loredana Bertè ha annunciato la sospensione dei concerti a causa di un problema di salute improrogabile. Parole che hanno da subito preoccupato i suoi sostenitori, per via del fatto che la cantante non ha rivelato alcun dettaglio circa la natura della malattia che l'ha costretta allo stop. A fare chiarezza ci pensa però oggi la sorella Leda. Bertè, nel dettaglio, è stata sottoposta ad una operazione urgente, ma non ci sarebbero state complicazioni.

Tra Loredana e Leda i rapporti non sono rosei, ma la sorella si è informata circa il suo stato di salute: "Mi sono preoccupata quando ho saputo che mia sorella non era stata bene all’improvviso e che ha rischiato", ha dichiarato al settimanale Di Più, sottolineando di aver ricevuto informazioni dall'assistente personale della cantautrice. L'intervento sarebbe andato bene e Loredana in questo momento si starebbe rimettendo in sesto: l'artista non è mai stata in pericolo di vita. Bocca cucita invece sui dettagli relativi ai problemi che l’hanno costretta a finire sotto i ferri.

Nessun altro dettaglio circa il malanno di Loredana. Del resto le due sorelle non hanno un legame particolarmente intenso ed è possibile che Leda voglia mantenere riservatezza laddove può, per non ferire la sensibilità della sorella. "Siamo sorelle un po’ strane", aveva spiegato tempo fa. "Non ci parliamo da un po' di tempo - ha aggiunto Leda - Non è successo niente di particolare. Ma ci sono stati momenti in cui lei se n’è andata per conto suo e io per conto mio. Non è che è successa una litigata terribile, assolutamente no". E ancora: "Loredana ha la sua vita, i miei telefoni ce li ha e quando vuole mi chiama. Io sono una persona molto disponibile e tutto sommato lascio vivere la vita come uno vuole. Ci sentiamo o non ci sentiamo, lei sa che io ci sono. Le voglio tantissimo bene perché è una donna che ha sofferto e dovrei anche rimproverarle qualcosa. Ma questo è un discorso fra me e lei che rimane a quattr’occhi. Sono cose abbastanza personali".

L'annuncio dello stop di Bertè è arrivato nelle scorse settimane. "L'artista non è in pericolo di vita e ce l'ha messa tutta per essere con voi ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti", si leggeva nel post Instagram, che rimandava ogni appuntamento al prossimo autunno o addirittura alla primavera del 2024. Oggi le rassicurazioni.