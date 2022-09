Loredana Bertè sta male e annulla il concerto: "Dal 2020 è stato tutto un percorso ad ostacoli"

Problemi di salute per Loredana Bertè. La cantante 71enne ha accusato un malore nella giornata di ieri ed è stata costretta ad annullare l'ultima tappa del tour estivo che si sarebbe dovuto tenere questa sera a Lanciano, in provincia di Chieti.

Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram: "Cari tutti, mi trovo in hotel vicino a Lanciano da due giorni e volevo concludere in bellezza il mio Manifesto Summer Tour. Purtroppo la ripresa dei live è stata emozionante e bellissima, ma non priva di salite" si legge nell'ultima social stories che ha riportato anche i dettagli del malessere causa dell'indisposizione. "Dal 2020 è stato tutto come un percorso a ostacoli" ha aggiuntò: "Ieri, subito dopo cena, ho iniziato a stare male, forse per qualcosa che ho mangiato. Febbre e vomito ma niente Covid (ho fatto tre tamponi: tutti negativi). Il medico che mi ha visitata oggi in hotel parla di possibile virus gastrointestinale. Sono davvero spossata. Purtroppo niente concerto stasera: devo stare a riposo". Infine, l'abbraccio virtuale ai suoi fan: "Ringrazio tutti i tantissimi fan che sono venuti ai miei concerti e anche chi stasera, purtroppo, non potrà vedermi. Ora devo pensare a come riuscire a rientrare a Milano... Con amore, Lola".

Annullato il concerto di Loredana Bertè

L'entourage di Loredana Bertè ha inviato al comitato delle Feste di settembre di Lanciano regolare certificato medico che attesta le condizioni di salute della cantante per le quali si richiede "riposo assoluto".

"È con enorme dispiacere che ci vediamo costretti ad annullare il concerto di chiusura di queste bellissime Feste di settembre ma purtroppo siamo con le mani legate" ha affermato il presidente Nicola Piscopo - Non è possibile recuperare il concerto per impossibilità a cercare un’altra data utile condivisa con la cantante".